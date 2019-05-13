В Україні нарахували понад п'ять тисяч мільйонерів та трьох мільярдерів

В Україні завершилася кампанія декларування доходів за 2018 рік. Відтак, податковці нарахували 5 143 мільйонерів та трьох мільярдерів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.

«У ході деклараційної кампанії громадянами подано майже 529 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи. Задекларовано загальний дохід у сумі 83,6 млрд грн, що майже на 26 млрд грн, або на 45 відсотків більше ніж у минулому році», – розповів в.о. голови ДФС Сергій Власов.

Як зазначається, найбільша концентрація мільйонерів у Києві (2 194 особи), Київській (378 осіб), Харківський (339 осіб), Дніпропетровській (333 особи) областях.

Зокрема, 58% мільйонерів – особи віком від 40 до 60 років, а от наймолодшому мільйонеру – 18 років. Він задекларував доходи, отримані при успадкуванні (отриманні у дарунок) майна. Найстаршому мільйонеру – майже 100 років. Він задекларував доходи, які отримував, як інші доходи.

Окрім того, 70% мільйонерів задекларували отримані доходи у сумі від 1 до 5 млн грн, в основному від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого/нерухомого майна, від надання майна в лізінг, оренду, житловий найм та іноземні доходи.

Мільярдерів в Україні нарахували трьох. Один з них задекларував дохід у понад 10 млрд грн.

Також визначено податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб – 3,2 млрд грн. Приріст – 1,2 млрд грн. Сума військового збору до сплати становить 465,5 млн грн, що на 205,7 млн грн більше ніж у попередньому році.

Задекларовано податкові зобов’язання зі сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб та військового збору у сумі більше ніж 1 млрд грн мешканцем Києва.

До кампанії декларування доходів-2019 долучилися майже 200 українських зірок: співаки, музиканти, шоумени, популярні ведучі та спортсмени. Вони задекларували доходи у сумі понад 416 млн грн. Понад 127 млн грн доходу задекларували найбільш відомі особи, які здійснюють артистичну, мистецьку та театральну діяльність в межах підприємницької діяльності.

Подаємо перелік топ-рекордсменів шоу-бізнесу, що задекларували найбільші суми доходів:

Раніше Львівський портал проаналізував декларації високопосадовців Львівської міської ради і з’ясував, у скільки Львову обходиться їхня робота, хто із цих трудівників заробляє найбільше і, звісно, хто за минулий рік встиг обжитися новим майном.