У Львові продовжують ретельну дезінфекцію

Комунальні служби продовжують мити вулиці, зупинки, під’їзди у будинках та дезінфікувати транспорт, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Комунальні служби миють вулиці, тротуари, зупинки, лавки. Сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами. Продовжують працювати порохотяги. А районні адміністрації забезпечують миття під’їздів у житлових будинках.

«Кожного дня проводиться дезінфекція і миття транспорту. Минулого тижня чотири робочі групи, за участю управління з надзвичайних ситуацій, департаменту житлового господарства та інфраструктури та управління транспорту, перевіряли як проводиться дезінфекція в трамваях, тролейбусах, автобусах. Вчора і сьогодні ми ще раз вибірково проводили цю перевірку», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Також вона додала, що усі роботи з ремонту вулиць, хідників продовжують виконувати у звичному режимі.

Детальніше про те, як дезінфікують місто читайте за посиланням.

Фото: ЛМР