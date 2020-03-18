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У Львові продовжують ретельну дезінфекцію

Ольга Денисяка

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Комунальні служби продовжують мити вулиці, зупинки, під’їзди у будинках та дезінфікувати транспорт, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Комунальні служби миють вулиці, тротуари, зупинки, лавки. Сформовано графік миття з дезінфікуючими засобами. Продовжують працювати порохотяги. А районні адміністрації забезпечують миття під’їздів у житлових будинках.

«Кожного дня проводиться дезінфекція і миття транспорту. Минулого тижня чотири робочі групи, за участю управління з надзвичайних ситуацій, департаменту житлового господарства та інфраструктури та управління транспорту, перевіряли як проводиться дезінфекція в трамваях, тролейбусах, автобусах. Вчора і сьогодні ми ще раз вибірково проводили цю перевірку», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Також вона додала, що  усі роботи з ремонту вулиць, хідників продовжують виконувати у звичному режимі.

Детальніше про те, як дезінфікують місто читайте за посиланням.

Фото: ЛМР

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