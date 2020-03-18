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У Львові 18 березня лунатимуть сирени

Вероніка Рой

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У Львові 18 березня відпрацьовуватимуть навчальну тривогу. У місті здійснюватимуть перевірку технічних засобів оповіщення населення з увімкненням електросирен. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, 18 березня увімкнення сирен відбудеться з 14.50 до 14.55 год. Оповіщення – навчальне, тому мешканців просять зберігати спокій.

«Це буде навчальне оповіщення сигналами цивільного захисту з короткочасним включенням електричних сирен. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

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