У Львові 18 березня лунатимуть сирени

У Львові 18 березня відпрацьовуватимуть навчальну тривогу. У місті здійснюватимуть перевірку технічних засобів оповіщення населення з увімкненням електросирен. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, 18 березня увімкнення сирен відбудеться з 14.50 до 14.55 год. Оповіщення – навчальне, тому мешканців просять зберігати спокій.

«Це буде навчальне оповіщення сигналами цивільного захисту з короткочасним включенням електричних сирен. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.