Молодику, який трощив потяг на Львівщині, загрожує п’ять років тюрми

Слідчі повідомили про підозру зловмиснику, який пошкодив вагон потягу на Львівщині. Молодику загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, працівники Сокальського відділення поліції встановили, що 8 березня 22-річний мешканець міста Червоноград, перебуваючи у потязі сполученням Львів–Сокаль, з хуліганських мотивів розбив скло вікна вагону та автоматичних дверей тамбуру. Загальна сума завданих збитків становить 3 146 гривень.

За грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, молодику загрожує до п’яти років тюрми.

Досудове розслідування триває.

Раніше Львівський портал повідомляв, що вандали розтрощили вагон приміського поїзда № 6056 Львів–Сокаль і знімали все, що відбувається на телефон.