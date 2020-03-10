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Вандали розтрощили вагон поїзда Львів–Сокаль

Андрій Котенський

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Вандали розтрощили вагон приміського поїзда № 6056 Львів–Сокаль і знімали все, що відбувається на телефон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

 

За даними залізничників, прикрий випадок хуліганської поведінки стався ввечері 8 березня цього року в приміському поїзді № 6056 сполученням Львів — Сокаль, під час руху поїзда.

Вандали виламували сидіння та трощили ними шиби вікон і дверей у вагоні, а також автоматичних розсувних дверей. Трощу вагона приміського дизель-поїзда зловмисники зняли на відео, яким хизувалися в соціальних мережах.

Виявивши пошкодження рухомого складу, залізничники повідомили про випадок працівникам національної поліції, які прибули на кінцеву станцію Сокаль, проте хуліганів у поїзді вже не було. Нині правоохоронці провадять розслідування та встановлюють особи зловмисників, а залізничники підраховують суму збитків, завданих вандалами, та визначають об’єми додаткових робіт, необхідних для відновлення пошкодженого вагона.

Варто зазначити, що впродовж минулого року на регіональній філії «Львівська залізниця» було зафіксовано 21 випадок пошкодження, псування та крадіжок елементів рухомого складу. Загальна сума збитків становила майже 220 тисяч гривень.

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