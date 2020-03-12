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УЄФА перенесе Євро-2020 та зупинить Лігу чемпіонів та Лігу Європи

Андрій Котенський

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив зупинити розіграш обох єврокубків – Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також перенесе чемпіонат Європи з футболу 2020 року на 2021-ий. Причина — поширення коронавірусу. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє L’Equipe, пише Громадське.

 

Так, 17 березня УЄФА планує провести відеоконференцію з представниками усіх 55 національних асоціацій, що входять до складу організації. Саме тоді УЄФА оголосить про зупинку ЛЧ і ЛЄ та про перенесення Євро-2020.

Також під час конференції мають вирішити, чи зупиняти національні чемпіонати серед футбольних клубів. На сьогодні вже «пішли на карантин» чемпіонати в Італії, Іспанії та Нідерландів.

Лігу чемпіонів та Лігу Європи можуть дограти влітку 2020 року, саме тоді, коли мало відбутися Євро (12 червня — 12 липня).

Більш того, провести Євро проблемно ще й тому, що наприкінці березня мають відбутися матчі плей-офф відбору на Євро, аби визначити останніх чотирьох учасників турніру. Як провести поєдинки через поширення коронавірусу, неясно.

Інформацію про зупинку Ліги чемпіонів та Ліги Європи підтвердив й італійський спортивний журналіст Нікола Скіра.

Раніше в УЄФА вже заявляли, що в разі погіршення ситуації з коронавірусом Євро-2020 буде скасоване.

Як відомо, збірна України пройшла відбірковий етап та зіграє у фінальній стадії Євро-2020.

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