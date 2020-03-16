Які продукти подешевшали на Львівщині у лютому?

У лютому 2020 року у Львівській області порівняно із січнем споживчі ціни знизилися на 0,2%. Найбільше ціни впали на яйця, м’ясо птиці та свиней. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Так, у лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше подешевшали яйця (на 20,8%). На 5,2–1,3% знизилися ціни на м’ясо птиці та свиней, крупи ячні та гречані, борошно пшеничне, маргарин, шоколад. Також на 0,9–0,2% – макаронні вироби, овочі, масло вершкове, спреди, цукор, каву, води мінеральні та джерельні. Водночас, фрукти подорожчали на 1,8%, риба та продукти з риби – на 0,5%, фарші м’ясні, молоко, хліб – на 0,3%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1%. Тютюнові вироби подорожчали на 1,6%, алкогольні напої – на 0,5%. Зниження цін у житлово-комунальній сфері на 4,5% відбулося за рахунок зменшення тарифів на послуги опалення – на 21,3%, постачання гарячої води – на 17,5%, газ природний – на 12,4%. Водночас, підвищилися тарифи на водопостачання – на 30,0% та водовідведення – на 21,2%.

У сфері транспорту у лютому 2020 року порівняно з попереднім місяцем ціни підвищилися на 0,3%. Транспортні послуги подорожчали на 1,3%, зокрема, вартість проїзду у міському транспорті – на 9,6%, у міжміському поїзді – на 4,8%. Водночас, вартість перевезень авіаційним пасажирським транспортом зменшилася 4,7%. Паливо та мастила подешевшали на 1,9%.