21 березня вулиця Куліша стане непроїзною для львівських маршруток

Вже від суботи, 21 березня, всі маршрутки, які курсують вул. Куліша, почнуть об’їжджати її просп. Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

«Автобусні маршрути №7, 17, 20, 25, 34, 41, 51 змінюють схеми руху. Автобуси цих маршрутів зараз здійснюють проїзд по вул. П. Куліша, а з 21 березня курсуватимуть по пр. Чорновола в бік центру», – кажуть у міському управлінні транспорту.

У зворотному напрямку всі сім маршруток їхатимуть через вул. Городоцьку – пл. Різні – просп. Чорновола.

Нагадаємо, рішення про «виселення» львівських маршруток із вул. Куліша у мерії прийняли ще на початку лютого. Це вирішили зробити для того, аби зменшити трафік на цій вулиці.