ОСТАННІ НОВИНИ

21 березня вулиця Куліша стане непроїзною для львівських маршруток

Наталя Дуляба

|

Вже від суботи, 21 березня, всі маршрутки, які курсують вул. Куліша, почнуть об’їжджати її просп. Чорновола. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

«Автобусні маршрути №7, 17, 20, 25, 34, 41, 51 змінюють схеми руху. Автобуси цих маршрутів зараз здійснюють проїзд по вул. П. Куліша, а з 21 березня курсуватимуть по пр. Чорновола в бік центру», – кажуть у міському управлінні транспорту.

У зворотному напрямку всі сім маршруток їхатимуть через вул. Городоцьку – пл. Різні – просп. Чорновола.

Нагадаємо, рішення про «виселення» львівських маршруток із вул. Куліша у мерії прийняли ще на початку лютого. Це вирішили зробити для того, аби зменшити трафік на цій вулиці.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів
Анастасія ПИЖ
ТОП-100: «АТБ» визнано галузевим лідером за обсягом сплати податків і зборів

Податкова служба країни назвала компанії, які за підсумками року можна вважати головними спонсорами державних соціальних...

Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...