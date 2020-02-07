Вісім маршруток більше не курсуватимуть вулицею Куліша

Виконавчий комітет міськради Львова вніс зміни до схеми руху вісьмох маршруток, які їздять вул. Куліша. Відтепер всі вони курсуватимуть проспектом Чорновола. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 7 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Схеми руху оновили для автобусних маршрутів №7, №17, №20, №25, №31, №34, №41, №51. За словами очільника міського управління транспорту Ореста Олеськіва, зміни внесли для того, аби вивільнити вул. Куліша від маршруток. Тепер всі ці вісім автобусів курсуватимуть проспектом Чорновола.

Відтак Львівський портал подає оновлені схеми руху вісьмох маршруток:

№7: вул. Чигиринська – вул. Б. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. С. Бандери – вул. Героїв УПА – вул. Кульпарківська – вул. Наукова – вул. Хуторівка – просп. Червоної Калини – вул. М. Драгана – вул. М. Скрипника – вул. М. Драгана – просп. Червоної Калини – вул. Хуторівка – вул. Наукова – вул. Кульпарківська – вул. В. Антоновича – вул. С. Бандери – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Чигиринська.

№17: вул. Рудненська – вул. Я. Гніздовського – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Іванни Блажкевич – вул. П. Калнишевського – вул. Повітряна – вул. Левандівська – вул. Т. Шевченка – вул. Ю. Бенедиктовича – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. В. Щурата – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Левандівська – вул. Повітряна – вул. П. Калнишевського – вул. Іванни Блажкевич – вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Я. Гніздовського – вул. Рудненська.

№20: вул. Польова – вул. Пластова – вул. Ковельська – вул. Кукурудзяна – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – вул. Під Дубом – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Сяйво – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Під Дубом – вул. Замарстинівська – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Кукурудзяна – вул. Ковельська – вул. Пластова – вул. Польова.

№25: вул. М. Кордуби – вул. Опришківська – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Т. Копистинського – вул. Любінська – вул. І. Виговського – вул. Кульпарківська – вул. Наукова – вул. Стрийська (ТРЦ “Кінг Крос Леополіс“) – вул. Стрийська (автовокзал) – вул. Наукова – вул. Кульпарківська – вул. І. Виговського – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Опришківська – вул. М. Кордуби.

№31: вул. Чернівецька (залізничний вокзал) – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Б. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Чернівецька (залізничний вокзал).

№34: Білогорща – вул. Роксоляни – вул. Широка – вул. Сяйво – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Ю. Бенедиктовича – вул. Городоцька – вул. Сяйво – вул. Широка – вул. Роксоляни – Білогорща.

№41: вул. Сихівська – просп. Червоної Калини – вул. Хуторівка – вул. Наукова – вул. Княгині Ольги – вул. І. Горбачевського – вул. Генерала Т. Чупринки – вул. С. Бандери – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Б. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Ю. Бенедиктовича – вул. Городоцька – вул. С. Бандери – вул. Генерала Т. Чупринки – вул. І. Горбачевського – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова – вул. Хуторівка – просп. Червоної Калини – вул. Сихівська.

№51: вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Б. Грінченка – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. Любінська – вул. С. Петлюри – вул. О. Кульчицької – вул. І. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Наукова (ТЦ “Вікторія Гарденс“) – вул. Наукова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. І. Виговського – вул. О. Кульчицької – вул. С. Петлюри – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. Кульпарківська – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Б. Грінченка – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя).