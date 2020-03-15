На Львівщині зафіксовано найбільшу чисельність зубрів в Україні

Загалом на території Львівщини цього року налічується усього 114 зубрів. Це найбільша чисельність цих тварин в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

«Це найчисельніша популяції зубрів двох ліній (біловезька та біловезька – кавказька) в Україні. Обидві субпопуляції репродуктивні і нормально розвиваються», – наголошується у інформації обласного управління.

При цьому в управлінні наголошують, що для збереження та забезпечення стабільного існування єдиної в Україні популяції зубрів Біловежської лінії провели спробу реінтродукції на території ДП «МГ «Стир». Так, у господарство завезли та випустили в угіддя підприємства 12 особин кавказько-біловезьких зубрів з Вінницької області. До 2020 року з Лопатинської субпопуляції випало сім зубрів. Три самці і дві самиці загинули природною смертю, один загинув від рук браконьєрів, і одна самиця загинула від отруєння через поїдання залишених у полі мішків від міндобрив. Незважаючи на ці втрати, у цьому році Лопатинська субпопуляції налічує 79 біловезьких зубрів.

Друга спроба реінтродукції зубрів на території Львівщини розпочалася з ініціативи Львівського ОУЛМГ у 2009 році. На виконання програми реінтродукції бізона європейського (зубра) в НПП «Сколівські Бескиди» у 2009-2010 роках було завезено 11 зубрів: 6 з міста Гера (Німеччина) та 5 голів з Національного парку «Баварський ліс» (Німеччина) та центру відновлення тварин «Маршфельдські замки» (Австрія). До 2020 року з Майданської субпопуляції один дорослий зубр та одне пізнонароджене зубреня загинули, самиця з новонародженим зубренятком загинула від нападу ведмедя і одного самця було передано до Чернівецької області. У цьому році обліковано 36 біловезько-кавказьких зубрів у Майданській субпопуляції.

Відтак загалом на території Львівщини цього року налічується усього 114 зубрів.

Довідка:

Зубр – європейський вид роду бізонів родини бикових. Вид занесений до Червоної книги України, Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи, додатку III Бернської конвенції та Карпатського списку зникаючих видів.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 2019 рік на Львівщині налічувався 101 зубр.

Також нещодавно ми писали про те, що у Бродівському районі місцевих мешканців добряче наполохав зубр, який блукав у межах сіл Сидинівка та Смільне.

Фото: ОУЛМГ