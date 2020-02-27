У Бродівському районі не можуть зловити зубра-втікача

У мисливському господарстві «Стир», що охоплює територію відразу трьох районів Львівщини, заблукав червонокнижний зубр. Тварина близько тижня перебувала в межах сіл Сидинівка та Смільне, що на Бродівщині, однак спіймати її так і не вдалося. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Як розповів заступник директора мисливського господарства «Стир» Андрій Яремчук, йдеться про самку зубра (бізона європейського) віком близько 18-19 років. Вона є сліпою, через що часто відстає від основного стада.

У пошуках їжі та води цей зубр часто заходить на окраїни населених пунктів. Так, 7 лютого він зайшов у села Сидинівка та Смільне Бродівського району, де пробув близько тижня. Працвіники мисливського господарства намагались відтіснити тварину з села, однак безрезультатно.

«Слід зазначити, що самка зубра агресії не проявляла, але при наближенні починала різко і хаотично рухатись, тож могла травмувати людей», – йдеться у повідомленні.

Через такого гостя схвильовані мешканці сіл неодноразо скаржились в адміністрацію мисливського господарства, у Бродівську РДА, а також звертались до надзвичайників.

У зв’язку з цим працівники департаменту екології ЛОДА, Держекоінспекції та мисливського господарства «Стир» зібрались на нараду, аби визначити, як діяти далі. Посадовці вирішили передати згаданого зубра в одне із фермерських господарств області, де є вольєр для утримання таких великих тварин.

«Однак передача можлива тільки при дотриманні всіх

вимог природоохоронного законодавства, забезпеченні відповідних умов для перебування цього червонокнижного виду, наявності відповідних дозволів, а також безпечного відлову шляхом застосування живопастки або знерухомлення за допомогою транквілізаторів», – додають екологи.

Зазначимо, що Держпідприємство «Мисливське господарство «Стир» має площу 4 8642 га, охоплює території Бродівського, Буського і Радехівського районів. До фауни цього господарства належать: кабан, олень благородний, козуля, заєць-русак, а також зубр. Загалом тут є 41 зубр.

Додамо, що зубр внесений у Червону книгу України. Він є найбільшою і найважчою твариною на території Європи. Довжина тіла зубра може досягати до 330 см, а вага – до 1 тонни. Тривалість його життя становить 25 років.

Фото: theanimalw