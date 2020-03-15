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Львів'яни обрали найкращого двірника 2020 року

Соломія Головіна

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У Львові обрали найкращого двірника 2020 року: ним став Мирослав Новоставський, котрий отримував таку нагороду вже у 2018 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як наголошують у мерії, переможець отримає подарунок – подорож на двох на Святу землю, звичайно, після того, як вщухне пандемія.

Нагадаємо, всього участь у цьому конкурсі взяв 41 претендент. Кандидатури двірників, роботою яких вони задоволені, подавали мешканці, а згодом на «Гарячій лінії міста» відбулося голосування.

Раніше Львівський портал писав те, що завдяки перемозі у конкурсі найкращих львівських двірників 2018 року Мирослав Новоставський разом з дружиною вперше вирушив закордон, отримавши у подарунок турне Європою.

Фото: ЛМР

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