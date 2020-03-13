У Львові іноземець обікрав відвідувача кафе

У Львові правоохоронці затримали іноземця, який 12 березня вкрав 12 тисяч гривень у відвідувача кафе. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Близько другої години дня в одному з кафе на вулиці Січових Стрільців у 40-річного відвідувача вкрали сумку, де було 12 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 41-річний іноземець, у якого знайшли речові докази. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За крадіжку слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до трьох років.