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На Сихові викрили нелегальну АЗС

Соломія Головіна

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На Сихові у четвер, 12 березня, викрили нелегальну автомобільну заправну станцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

На нелегальній заправці виявили дві цистерни по 10 куб. м із нафтопродуктами. Наразі встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за  ч.1 ст.272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого). За це загрожує до 3 років обмеження волі.

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