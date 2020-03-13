На Сихові викрили нелегальну АЗС

На Сихові у четвер, 12 березня, викрили нелегальну автомобільну заправну станцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

На нелегальній заправці виявили дві цистерни по 10 куб. м із нафтопродуктами. Наразі встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого). За це загрожує до 3 років обмеження волі.