Біля будівлі ОП зібрались близько 300 людей, організувала акцію партія «Голос» Святослава Вакарчука. Він сам прийшов на мітинг, також із ним зокрема були глава фракції «Голос» Сергій Рахманін та голова партії «Голос» Кіра Рудик.

Також на акції були прапори «Свободи» та «Нацкорпусу», деякі з людей палили фаєри. Учасники вимагали від президента не підписувати документ про створення Консультативної ради, яка фактично наділить бойовиків суб’єктністю у переговорах щодо Донбасу.

Як пише Українська правда, мітингувальники також вимагають від президента Володимира Зеленського пояснити, про що саме домовився керівник ОП Андрій Єрмак з заступником голови Адміністрації Володимира Путіна Дмитром Козаком у Мінську.

Протестуючі вимагають проведення позачергового засідання Ради, щоб чітко визначити українську позицію на переговорах, яка не буде включати ніякого надання суб’єктності представникам ОРДЛО.

Львівський портал раніше повідомляв, що учасники ТКГ з врегулювання ситуації на сході України у Мінську 11 березня підписали домовленості про створення Консультативної ради за участі представників України та бойовиків так званих «Л/ДНР». Росія, Німеччина, Франція та ОБСЄ будуть у статусі гарантів-спостерігачів.

Фото: Громадське