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Затримали другого підозрюваного у викраденні Юрія Вербицького

Вероніка Рой

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У четвер, 12 березня, слідчі Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали другого підозрюваного в участі у злочинній організації, яка викрала активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

 

Як повідомляється, ще 27 лютого 2020 року цьому чоловіку було повідомлено про підозру в участі в злочинній організації (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України) та незаконному позбавленні волі і викраденні людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України). У зв’язку з тим, що він не з‘явився на виклик, було отримано дозвіл слідчого судді на затримання підозрюваного.

Слідством встановило, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 «тітушок», організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту.  21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Як повідомляв Львівський портал, 10 березня правоохоронці затримали першого підозрюваного у вбивстві Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького та викраденні народного депутата 8-го скликання Ігоря Луценка.

Зазначимо, Юрій Вербицький родом зі Львова. В середині січня 2014 році поїхав на Майдан. Юрія Вербицького викрали разом з Ігорем Луценком 21 січня 2014 р. безпосередньо з приміщення офтальмологічного відділення Жовтневої лікарні у місті Києві. До лікарні з Будинку профспілок його привіз Ігор Луценко для надання медичної допомоги через травму ока.

На фото — Юрій Вербицький

22 січня 2014 р. тіло Юрія Вербицького було знайдено в околицях села Гнідин Бориспільського району Київської області зі слідами тортур. Рідний брат Юрія упізнав його тіло у морзі Борисполя.Удостоєний звання Герой України (21 листопада 2014, посмертно) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції Гідності.

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