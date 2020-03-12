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Перевізники Львівщини відмовились возити АТОвців

Андрій Котенський

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Перевізники Львівщини відмовились возити учасників бойових дій через відсутність відшкодування пільг з обласного бюджету. Про це йдеться у зверненні Асоціації перевізників Львівщини до координаційної ради учасників бойових дій при ЛОДА, передає кореспондент Львівського порталу.

 

У документі йдеться, що перевізники Львівщини скасовують пільгове перевезення захисників України, бо обласна рада, відмовила у додатковому фінансуванні пільгових перевезень.

«Обласна рада проігнорувала вкотре взяті на себе зобов’язання, відмовила нам у додатковому фінансуванні пільгових перевезень, а заступник голови Львівської облради Богдан Гагалюк взагалі не захотів із нами розмовляти. Враховуючи відсутність фінансування, ми не можемо далі продовжувати безкоштовно возити людей», – йдеться у повідомленні.

Водночас перевізники закликають учасників бойових дій, звернутися до Львівської обласної ради, щоб їхні інтереси були враховані, бо готові виконувати перевезення при належному фінансуванні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із квітня на Львівщині проїзд у маршрутках для пільговиків може стати платним.

До цього перевізники грозилися скасувати безкоштовний проїзд для пільговиків з 1 січня 2020 року.

Однак наприкінці 2019 року перевізникам таки вдалося віднайти компроміс з Львівською ОДА щодо пільгового перевезення з умовою, що область має компенсувати видатки перевізників на пільговий проїзд до 1 березня.

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