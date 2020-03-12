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На Яворівщині викрили незаконну рубку дерев

Наталя Дуляба

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У середу, 11 березня, біля села Висіч Яворівського району правоохоронці виявили майже пів сотні самовільно зрубаних дерев. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Неподалік села Висіч поліцейські загалом виявили 46 незаконно зрубаних хвойних дерев: 39 колод смереки та 7 колод сосни. Всю деревину правоохоронці вилучили та передали на зберігання в лісове господарство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють розмір збитків та осіб, причетних до протиправної рубки дерев.

Нагадаємо, 9 березня незаконну вирубку дерев виявили у Старосамбірському районі. Більше деталей – за цим посиланням.

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