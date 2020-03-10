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На Старосамбірщині незаконно вирубали хвойні дерева

Ольга Денисяка

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У понеділок, 9 березня, в одному з сіл Старосамбірського району знайшли 24 колоди незаконно зрубаних хвойних дерев. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Колоди знайшли біля приватної пилорами, яка належить 34-річному місцевому мешканцю. Вартість виявленої деревини становить близько 16 тисяч гривень.

Працівники Старосамбірського відділення поліції встановлюють причетних до злочину осіб та місця де були повалені дерева. За незаконну порубку деревини слідчі відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

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