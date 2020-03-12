Мешканцю Львівщини, який намагався прорватися через кордон, повідомили про підозру

У понеділок, 9 березня, Жовківський районний суд обрав запобіжний захід 38-річному мешканцю Львівщини, який опирався прикордонникам та протаранив ворота митного поста у «Рава-Руській». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Інцидент трапився у суботу, 7 березня, на митному посту «Рава-Руська». Тоді водій мікроавтобуса, завантаженого близько 500 кг товарів, рухаючись у напрямку Польщі, проігнорував законні вимоги працівників прикордонної служби та інспектора митниці та здійснив розворот у напрямку України.

«Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він, протаранивши металеві ворота, покинув межі митного поста. Однак працівники групи швидкого реагування прикордонної служби, застосувавши табельну вогнепальну зброю, зупинили та затримали 38-річного жителя м. Рава-Руська», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Йому було оголошено підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.342 КК України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві).

Слідчо-оперативна група автомобіль чоловіка вилучила, а самого фігуранта затримала.

Вже 9 березня 2020 року суддею Жовківського районного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 2 років позбавлення волі.

Фото: ДПСУ