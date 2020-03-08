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На кордоні з Польщею зі стріляниною затримували порушника

Ольга Денисяка

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У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники зупинити українця, який на завантаженому польськими продуктами Ford намагався прорватися в Україну. Чоловік зупинився лише після  пострілу по колесах автівки. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

 

Зазначається, що водій – громадянин України, який прибув у пункт пропуску, щоб забрати з митного складу раніше вилучений вантаж (понад пів тонни м’яса та майже пів тонни сиру) та повернути продукти до Польщі, натомість різко змінив напрям рух та попрямував на територію України.

Вщерть завантажений Ford на повному ходу вибив тилові ворота пункту пропуску і продовжив стрімкий рух вглиб території нашої держави. Прикордонники кинулися наздоганяти зловмисника.

«На попереджувальні постріли водій не реагував, тож правоохоронцям довелося стріляти по колесах. На щастя, вистачило одного прямого влучання у заднє колесо Ford. Автомобіль зупинився на околиці населеного пункту Шабельня», – йдеться у повідомленні.

38-річного водія,жителя Жовківського району, затримали. Cлідчі Жовківського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за опір охоронцю державного кордону.

Фото: ДПСУ

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