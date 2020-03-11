В Україні не приховують випадки зараження коронавірусом, – головний санлікар

Головний санітарний лікар Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу запевнив, що медики не приховують випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Такі підозри ширяться у соціальних мережах. Про це повідомляє Громадське.

«Ми не приховуємо ці випадки. Ми діагностуємо ці випадки. Але подивіться в Білорусі, Румунії, у них більша кількість, але не на багато. У Білорусі, на приклад, 6 випадків. Тому що на Сході Європи зараз ми не бачимо такого сплеску, як в Італії, Німеччині, Франції», – сказав головний санлікар.

Водночас він додав, що Україна очікує і прогнозує зростання кількості інфікованих і закликав українців з підозрою на коронавірус звертатися до медиків.

За словами Ляшка, загалом за весь період Центр громадського здоров’я України отримав 43 підозри про захворювання на COVID-19. З них два зразки наразі досліджують, ще 3 невдовзі скерують у лабораторію.

Як Львівський портал повідомляв, в Україні зафіксований 1 випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.