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У березні п’ятеро львів’ян-довгожителів відзначать свої 100 і більше років

Наталя Дуляба

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Протягом березня відразу п’ятеро львів’ян поважного віку відсвяткують свої ювілеї: четверо мешканців відзначать свої 100 уродини, ще один – 103 день народження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

 

У вівторок, 10 березня, свої соті уродини уже відзначила Олександра Самойленко. А в четвер, 12 березня, свій сотий день народження святкуватиме Ольга Янковська. Також цього дня 103 роки виповниться Ользі Мельник.

Також 14 березня своє сторіччя відзначатиме Степан Стойко, 24 березня сотий день народження святкуватиме Марія Кравецька.

Усім іменинникам традиційно із бюджету Львова виділять по 5000 грн одноразової матеріальної допомоги. Від імені громади міста поважних львів’ян вітають представники мерії і вручають їм ще пам’ятні монети.

Зазначимо, у Львові зараз мешкають 8 чоловіків та 31 жінка, яким у 2020 році виповнюється сто та більше років. Серед них 19 людей відзначатимуть свій столітній ювілей, а 20 особам виповниться 101 та більше років. Найстаршому мешканцеві Львова цьогоріч виповнюється 104 роки.

На виплати одноразових допомог львів’янам-довгожителям у бюджеті міста-2020 передбачили 195 000 грн.

Фото: ЛМР

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