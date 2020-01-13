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У 2020 році сто і більше років відзначать 39 львів’ян

Вероніка Рой

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У 2020 році у Львові свої сто та більше років відзначатимуть 39 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначається, нині У Львові мешкає 8 чоловіків та 31 жінка, яким у 2020 році виповнюється сто та більше років. Зокрема, 19 львівських довгожителів відзначатиме свій столітній ювілей, а 20 — 101 та більше років. Найстаршому мешканцеві Львова цього року виповнюється 104 роки.

Найбільше довгожителів мешкає у Залізничному районі Львова — 10, у Франківському районі — 8 львів’ян поважного віку, у Личаківському та Галицькому районах — по 7 ювілярів, у Сихівському проживає 4 осіб, яким виповнюється у 2020 році сто та більше років, у Шевченківському районі мешкає 3 уродинників-довгожителів.

Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, тадиційно тим львів’янам, яким виповниться по сто років, на День народження з бюджету Львова нададуть одноразову матеріальну допомогу у сумі 5 тис грн та пам’ятну монету та вітальний лист від імені міського голови. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тис грн. Загалом у 2020 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 195 тис грн.

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