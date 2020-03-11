На Львівщині взяли під варту чоловіка, який застрелив сина

Чоловіку оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 252 000 гривень застави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про інцидент, який трапився 27 лютого в одному з сіл Золочівського району.

Правоохоронці встановили, що 61-річний чоловік застрелив з мисливської рушниці власного сина через побутовий конфлікт.

Зловмиснику оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 252 000 гривень застави.

Чоловіка звинувачують в умисному вбивстві. Йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.