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Львів’ян запрошують на благодійну інклюзивну виставу

Вероніка Рой

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У театрі імені Лесі Українки, що на вул. Городоцькій, 36 у Львові, відбудеться благодійна інклюзивна вистава «Погляд», яка має на меті – збір коштів для участі акторів у міжнародному театральному фестивалі у Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Вистава відбудеться 20 березня о 19.00 год. Її  покажуть задля здійснення мрії – участі акторів у ХХХ Ювілейному міжнародному театральному фестивалі у Польщі. Це найбільший інклюзивний фестиваль у Східній Європі, який приймає учасників з Польщі, Литви, Латвії, Білорусі, Росії та України.

Цьогоріч він відбуватиметься 23−26 квітня. Тому, аби покрити витрати на дорогу, проживання та харчування, колективу необхідно зібрати 30 тисяч гривень. Тож учасники проєкту просять їх підтримати, прийшовши на виставу «Погляд» в театр Лесі Українки. Вхід на виставу – за благодійним внеском. Також необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.

Допомогти здійснити мрію юних акторів можна також перерахувавши кошти на такий рахунок :

  • Благодійна організація «Мистецько-терапевтичний центр «Непротоптана стежина»
  • ЄДРПОУ 26205455
  • р/р UA323253650000026000021029025
  • в ПАТ «Кредобанк»
  • МФО банку 325365, в призначенні платежу необхідно вказати «благодійна пожертва».

Пожертвувати кошти можна також на картковий рахунок у Приватбанку кураторки проекту Войтюк Анастасії 4149 4393 0037 8829

Довідка

Інклюзивна вистава «ПОГЛЯД» — це мистецький діалог між учасниками театральної студії «Журавка», що працює у Львівській спеціальній школі-інтернат № 100 та професійними митцями зі Львова. Через гармонійне поєднання професійних мистецьких та терапевтичних соціальних цілей театральна вистава стала місцем знайомства та розвитку усіх її учасників — великої команди акторів, музикантів, художників, танцівників.

Проєкт також розкриває екологічну проблематику і стає місцем реалізації мистецьких інновацій (upcycling) для виготовлення сценографії та декорацій.

Фото: ЛМР

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