Львів’ян запрошують на благодійну інклюзивну виставу

У театрі імені Лесі Українки, що на вул. Городоцькій, 36 у Львові, відбудеться благодійна інклюзивна вистава «Погляд», яка має на меті – збір коштів для участі акторів у міжнародному театральному фестивалі у Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вистава відбудеться 20 березня о 19.00 год. Її покажуть задля здійснення мрії – участі акторів у ХХХ Ювілейному міжнародному театральному фестивалі у Польщі. Це найбільший інклюзивний фестиваль у Східній Європі, який приймає учасників з Польщі, Литви, Латвії, Білорусі, Росії та України.

Цьогоріч він відбуватиметься 23−26 квітня. Тому, аби покрити витрати на дорогу, проживання та харчування, колективу необхідно зібрати 30 тисяч гривень. Тож учасники проєкту просять їх підтримати, прийшовши на виставу «Погляд» в театр Лесі Українки. Вхід на виставу – за благодійним внеском. Також необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.

Допомогти здійснити мрію юних акторів можна також перерахувавши кошти на такий рахунок :

Благодійна організація «Мистецько-терапевтичний центр «Непротоптана стежина»

ЄДРПОУ 26205455

р/р UA323253650000026000021029025

в ПАТ «Кредобанк»

МФО банку 325365, в призначенні платежу необхідно вказати «благодійна пожертва».

Пожертвувати кошти можна також на картковий рахунок у Приватбанку кураторки проекту Войтюк Анастасії 4149 4393 0037 8829

Довідка

Інклюзивна вистава «ПОГЛЯД» — це мистецький діалог між учасниками театральної студії «Журавка», що працює у Львівській спеціальній школі-інтернат № 100 та професійними митцями зі Львова. Через гармонійне поєднання професійних мистецьких та терапевтичних соціальних цілей театральна вистава стала місцем знайомства та розвитку усіх її учасників — великої команди акторів, музикантів, художників, танцівників.

Проєкт також розкриває екологічну проблематику і стає місцем реалізації мистецьких інновацій (upcycling) для виготовлення сценографії та декорацій.

Фото: ЛМР