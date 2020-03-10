ВООЗ заявила про загрозу пандемії коронавірусу

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що загроза пандемії коронавірусу COVID-19 дуже реальна.Про це повідомляє УП з посиланням заява Гебрейєсуса, опубліковану на сайті ВООЗ.

«Тепер, коли вірус виявлений у багатьох країнах, загроза пандемії стала дуже реальною. Але це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати», – глава ВООЗ.

За його словами, велика перевага, яка зараз є, полягає в тому, що рішення, які приймаються, можуть впливати на траєкторію цієї епідемії.

«Ми повинні пам’ятати, що рішучими діями на ранньому етапі ми можемо уповільнити поширення вірусу і запобігти зараженню. Серед інфікованих більшість вилікується», – зазначив Гебрейєсус.

Глава ВООЗ підкреслив, що епідемія коронавірусу нерівномірна. За його словами, різні країни перебувають у різному становищі, що вимагає індивідуального підходу.

Варто зазначити, що термін «пандемія» має кілька визначень і не має чітких критеріїв. ВООЗ називає пандемією поширення нового захворювання у світових масштабах.

Зазначимо, станом на 10 березня у світі вже зафіксовано понад 110 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 231 людини. Загалом загальна кількість померлих становить 3 825 людини.

В Україні вже теж зафіксований один випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Нагадаємо, перші випадки захворювання на новий вірус зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

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