У Мінкульті вважають недоцільним передачу Росії останків агента НКВС Кузнецова

Міністертсво культури молоді та спорту України вважає, що ексгумація і передача Російській Федерації останків радянського роздвідника Миколи Кузнєцова, який захоронений на Пагорбі Слави у Львові, на даний час є недоцільним і передчасним. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

«У зв’язку з цим, в умовах російсько-української війни, яка триває, будь-які офіційні контакти України з державою агресором, у тому числі пов’язані з історичним минулим, є небажаними, оскільки можуть мати негативні суспільно-політичні наслідки. Тому розгляд питання ексгумації і передачі Російській Федерації останків Миколи Кузнєцова на даний час є недоцільним і передчасним», – мовиться у листі Мінкульту.

Як повідомляв Львівський портал, 7 лютого виконавчий комітет Львівської міськради не погодився віддати на перепоховання в Росію останки радянського розвідника Миколи Кузнецова, який захоронений на Пагорбі Слави. Розгляд цього питання перенесли, допоки свої висновки не нададуть СБУ на МЗС.

Із проханням передати в Росію останки Миколи Кузнецова звернулась його племінниця Маргарита Брюханова. Радянського диверсанта-розвідника хотіли перепоховати на Широкорєчєнському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Зазначимо, що у Львові вже неодноразово розмальовували надгробок на могилі Миколи Кузнецова та навіть крали із нього металеві букви і цифри.

Довідка: Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Останки розвідника ексгумували і перепоховали на Пагорбі Слави у Львові у 1960 році.

Ще на початку 2000 років у Львівську міськраду звертались ветерани Єкатеринбурга із проханням посприяти в перепохованні Кузнецова в Єкатеринбурзі. Тоді комісія з військових поховань відмовила їм.