Суд обрав запобіжний захід нардепці Федині

Печерський районний суд Києва у вівторок, 10 березня, обрав народній депутатці від фракції «Європейська солідарність» Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Про це пише Укрінформ.

«Слідчий суддя ухвалив клопотання задовольнити частково. Застосувати до Софії Федини Романівни, народного депутата України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання», – сказала суддя Крістіна Константінова.

Також суд поклав на Федину наступні обов’язки: з’являтися за вимогу до слідчого, прокурора, суду, інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Водночас суд відмовився зобов’язати нардепку здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон, оскільки визнав обґрунтованим твердження про те, що це обмежить її депутатські повноваження.

Термін дії ухвали – до 12 квітня.

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський перебував у с.Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Спілкування із добровольцями виявилось дуже емоційним. Під час розмови з одним із чоловіків Зеленський заявив: «Я прийшов тобі сказав, ви зброю відведіть. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати. … Я – президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь».

У цей же день, народна депутатка «Євросолідарності» Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій, коментуючи висловлювання Зеленського, наголошували на неприпустимості такої поведінки президента, звинувачували його у спробі капітуляції перед агресором та припускали, що може статися із Зеленським на передовій.

Відтак слідчі Держбюро розслідувань скерували до Генпрокуратури України проєкт повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо Президента України чинній народній депутатці України від Львівщини Софії Федині. А 12 лютого Державне бюро розслідувань вручило нардепці повідомлення про підозру.