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Пасажирка рейсового автобуса намагалася незаконно перевезти з Польщі 180 кг печінки

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Українка через кордон з Республіки Польща намагалася незаконного провезти 180 кг печінки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці Держмитслужби.

 

Факт незаконного переміщення товару за допомогою скануючої системи митники виявили у вівторок, 10 березня, у пункті пропуску «Шегині – Медика».

Під час перевірки рейсового автобуса «Перемишль – Стрий» митники з’ясували, що 180 кг печінки намагалась провезти з Республіки Польщі одна з пасажирів – громадянка України. Товар містився в картонних коробках і був виявлений в конструктивних порожнинах транспортного засобу. Про наявність товару жінка не заявила.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 473 Митного кодексу України. Товар було вилучено.

Фото: Галицька митниця

 

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