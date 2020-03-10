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Директорка ліцею № 45 отримала догану за оголошення про формування класів з російською мовою

Вероніка Рой

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Директорці львівського ліцею № 45, що на вул. Науковій, 45, оголосили догану через інформацію на сайті навчального закладу щодо набору дітей у перший клас з українською та російською мовами навчання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомляється, керівниця ліцею надала пояснення цієї ситуації.

«Ми отримали пояснення від керівника навчального закладу, щодо ситуації, яка сталась минулого тижня. За її словами, була допущена помилка: всі документи, які були виставлені на сайті, стосувалися прийому дітей в минулому році. Станом на зараз на сайті навчального закладу такої інформації немає. У зв’язку із виявленими порушеннями законодавства щодо висвітлення недостовірної інформації на сайті ліцею № 45, керівника школи було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді оголошення догани», – розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

У міськраді  додають, що на сайті ліцею № 45 були розміщені нечинні нормативні акти, які стосувалися зарахування дітей до першого класу, висвітлено територію обслуговування, яка не відповідає рішенню виконавчого комітету, а також розміщено оголошення про набір дітей на навчання українською та російською мовами.

Додамо, особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних закладах мовою національної меншини поряд з державною (ст. 2 Закону України «Про освіту») шляхом створення окремих класів (груп) та за наявності відповідної кількості заяв від батьків. Окремий клас може бути сформований, якщо школа отримає більше, ніж 5 таких заяв.

Фото: ЛМР

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