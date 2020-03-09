ВООЗ розвінчала міфи про коронавірус

Всесвітня організації охорони здоров’я спростувала низку міфів про коронавірус Covid-19. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Факти, які розвінчують найпоширеніші міфи:

Новий коронавірус НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ через укуси комарів.

Дитяча сеча НЕ є засобом профілактики нової коронавірусной інфекції (2019 nCoV).

Перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду НЕ ДОПОМОЖЕ знищити новий коронавірус (2019 nCoV).

Прийом кокаїну НЕ допоможе захиститися від зараження новим коронавірусом і може бути небезпечним для здоров’я.

Ризик зараження новим коронавірусом (2019 nCoV) в результаті дотику до предметів, включаючи монети, банкноти або банківські карти, є дуже низьким.

Краплі, що виділяються при чханні або кашлі, розлітаються від хворого на відстань не більше 1 метра.

Коронавіруси НЕ МОЖУТЬ розноситися по повітрю на великі відстані.

Електросушарки для рук НЕ ВБИВАЮТЬ вірус 2019 nCoV. Для профілактики нової коронавірусной інфекції необхідно регулярно обробляти руки спиртовмісним антисептиком або мити їх водою з милом.

Повторне використання медичних масок і маски N95 не допускається. Якщо ви перебували в тісному контакті з людиною, зараженою новим коронавірусом або іншою респіраторною інфекцією, лицьову поверхню маски слід вважати інфікованою.

Обробка всього тіла спиртом або хлорним вапном не знищить віруси, які вже проникли в організм.

Отримуючи посилки з Китаю, ви НЕ ризикуєте заразитися новим коронавірусом.

На сьогодні немає ніяких доказів того, що домашні тварини можуть бути переносниками нового коронавірусу.

Вакцини проти пневмонії не захищають від нового коронавірусу.

Наукових даних про те, що регулярне промивання носа сольовим розчином дозволяє захистити від нової коронавірусной інфекції, немає.

Часник – корисний для здоров’я продукт, що володіє певними антибактеріальними властивостями. Проте в ході поточного спалаху не було отримано жодних підтверджень ефективності вживання часнику як засобу профілактики зараження новим коронавірусом.

Заразитися новим коронавірусом (2019- nCoV) можуть представники всіх вікових категорій. Проте літні люди і люди, хворі певними захворюваннями (наприклад, на астму, діабет, хвороби серця), схильні до підвищеного ризику розвитку важких форм коронавірусной інфекції.

Антибіотики проти нового вірусу не діють. Вони дозволяють лікувати тільки бактеріальні інфекції.

На сьогодні рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики або лікування інфекції, викликаної новим вірусом (2019 nCoV) немає.

Зазначимо, станом на 9 березня у світі вже зафіксовано понад 110 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 231 людини. Загалом загальна кількість померлих становить 3 825 людини.

В Україні вже теж зафіксований один випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Нагадаємо, перші випадки захворювання на новий вірус зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.