ВООЗ розвінчала міфи про коронавірус

Всесвітня організації охорони здоров’я спростувала низку міфів про коронавірус Covid-19. Про це йдеться на сайті ВООЗ.
Факти, які розвінчують найпоширеніші міфи:
- Новий коронавірус НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ через укуси комарів.
- Дитяча сеча НЕ є засобом профілактики нової коронавірусной інфекції (2019 nCoV).
- Перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду НЕ ДОПОМОЖЕ знищити новий коронавірус (2019 nCoV).
- Прийом кокаїну НЕ допоможе захиститися від зараження новим коронавірусом і може бути небезпечним для здоров’я.
- Ризик зараження новим коронавірусом (2019 nCoV) в результаті дотику до предметів, включаючи монети, банкноти або банківські карти, є дуже низьким.
- Краплі, що виділяються при чханні або кашлі, розлітаються від хворого на відстань не більше 1 метра.
- Коронавіруси НЕ МОЖУТЬ розноситися по повітрю на великі відстані.
- Електросушарки для рук НЕ ВБИВАЮТЬ вірус 2019 nCoV. Для профілактики нової коронавірусной інфекції необхідно регулярно обробляти руки спиртовмісним антисептиком або мити їх водою з милом.
- Повторне використання медичних масок і маски N95 не допускається. Якщо ви перебували в тісному контакті з людиною, зараженою новим коронавірусом або іншою респіраторною інфекцією, лицьову поверхню маски слід вважати інфікованою.
- Обробка всього тіла спиртом або хлорним вапном не знищить віруси, які вже проникли в організм.
- Отримуючи посилки з Китаю, ви НЕ ризикуєте заразитися новим коронавірусом.
- На сьогодні немає ніяких доказів того, що домашні тварини можуть бути переносниками нового коронавірусу.
- Вакцини проти пневмонії не захищають від нового коронавірусу.
- Наукових даних про те, що регулярне промивання носа сольовим розчином дозволяє захистити від нової коронавірусной інфекції, немає.
- Часник – корисний для здоров’я продукт, що володіє певними антибактеріальними властивостями. Проте в ході поточного спалаху не було отримано жодних підтверджень ефективності вживання часнику як засобу профілактики зараження новим коронавірусом.
- Заразитися новим коронавірусом (2019- nCoV) можуть представники всіх вікових категорій. Проте літні люди і люди, хворі певними захворюваннями (наприклад, на астму, діабет, хвороби серця), схильні до підвищеного ризику розвитку важких форм коронавірусной інфекції.
- Антибіотики проти нового вірусу не діють. Вони дозволяють лікувати тільки бактеріальні інфекції.
- На сьогодні рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики або лікування інфекції, викликаної новим вірусом (2019 nCoV) немає.
Зазначимо, станом на 9 березня у світі вже зафіксовано понад 110 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 231 людини. Загалом загальна кількість померлих становить 3 825 людини.
В Україні вже теж зафіксований один випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.
Нагадаємо, перші випадки захворювання на новий вірус зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року.
Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.
Вероніка Рой