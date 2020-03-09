ОСТАННІ НОВИНИ

У центрі Львова провели «Шевченківські читання»

Вероніка Рой

|

У понеділок, 9 березня, в Україні відзначають 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. З нагоди вшанування Кобзаря у Львові підготували низку заходів.

Як інформує пресслужба Львівської ОДА, розпочалося вшанування річниці від дня народження Великого Кобзаря флешмобом «Шевченківськими читаннями» біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Також нині об 16 год. відбудеться покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Крім цього о 18:00 год. львів’ян кличуть на урочисту академію у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Там відбудеться сучасний і важливий концерт «Шевченко Revolution»  за участі Львівської державної академічної чоловічої  хорової капели «Дударик», рок-гурту струнного квартету, акторів  та солістів.

Як повідомляв Львівський портал, з нагоди відзначення 206-тої річниці від дня народження Тараса Шевченка у освітніх закладах Львова та музичних школа, бібілотеках міста теж проведуть низку заходів. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Фото: Львівська ОДА

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...