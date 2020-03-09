У центрі Львова провели «Шевченківські читання»

У понеділок, 9 березня, в Україні відзначають 206-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. З нагоди вшанування Кобзаря у Львові підготували низку заходів.

Як інформує пресслужба Львівської ОДА, розпочалося вшанування річниці від дня народження Великого Кобзаря флешмобом «Шевченківськими читаннями» біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Також нині об 16 год. відбудеться покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Крім цього о 18:00 год. львів’ян кличуть на урочисту академію у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Там відбудеться сучасний і важливий концерт «Шевченко Revolution» за участі Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик», рок-гурту струнного квартету, акторів та солістів.

Як повідомляв Львівський портал, з нагоди відзначення 206-тої річниці від дня народження Тараса Шевченка у освітніх закладах Львова та музичних школа, бібілотеках міста теж проведуть низку заходів. З їх переліком можна ознайомитися тут.

Фото: Львівська ОДА