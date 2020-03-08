Як у Львові відзначатимуть Шевченківські дні: програма

З нагоди 206-річниці від дня народження Тараса Шевченка впродовж березня у Львові проведуть низку заходів, щоб вшанувати пам’ять Великого Кобзаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Урамках відзначення роковин львівські освітні заклади проведуть такі заходи:
- Упродовж березня відбудеться конкурс принтів на футболках «Мій Шевченко. Понад часом» для учнів 5−11 класів. На конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи, які можна подати до 25 березня в НМЦО м. Львова. Підсумки конкурсу оголосять до 8 квітня. Принти, визначені журі, за згодою учасників конкурсу будуть нанесені на футболки.
- 10 березня у ЗДО № 41 проведуть тематичну розвагу «Т. Г. Шевченко. Перезавантаження». У рамках заходу відбудеться виступ гурту бандуристів «Дзвіночок» та виставка «Кобзар» Т. Г. Шевченка» (добірка творів Кобзаря різних років і видавництва).
- 31 березня пройде ІІІ міський конкурс авторської поезії «Рядки, що надихають…» для учнів 7−11 класів (проведення наразі невідоме). За результатами конкурсу заплановано видати поетичний альманах «Рядки, що надихають…».
- Літературно-музичні читальні, концерти, усні журнали, зустрічі з митцями, літературні вікторини та круглі столи, що стосуватимуться біографії і творчості Тараса Шевченка.
- 24 березня в НМЦО м. Львова відбудеться майстер-клас Ольги Терлецької для вчителів на тему: «Використання інтелект-карт на уроках української літератури, зокрема при вивченні життєпису Тараса».
Також приурочені пам’яті Великого Кобзаря заходи, провезуть у народних домах, бібліотеках та музичних школах Львова.
Народні доми:
1) Народний дім мікрорайону Левандівка − 8 березня о 15.00 − Шевченківський вечір «Обніміться ж, брати мої».
2) Народний дім Збоїща − 10 березня, 17.30 − промоакція «Читаємо Шевченка вголос».
3) Народний дім Винник − 10 березня, 11.00 − загальноміська панахида біля пам’ятника Шевченкові за участю хору народного дому.
Бібліотеки (для дорослих):
1) Бібліотека-філія № 23 − 09 березня, 12.00 − Шевченківські читання «Глибинність та невимірність Тараса Шевченка» (Тернопільська, 9).
2) Бібліотека-філія № 32 − 10 березня, 16.00 − літературний вечір «І ожива добра слава, слава України» (Виговського, 79).
3) Бібліотека-філія № 33 − 9 березня, 17.00 − поетичний марафон «І лине над землею Шевченківське святе слово» (Хуторівка, 24).
4) Бібліотека-філія № 43 − 25 березня, 17.00 − літературний портрет до 180-річчя з часу виходу у світ «Кобзаря» Т.Г. Шевченка «Кобзар» − настільна книга українця” (Стрийська, 79)
5) Бібліотека-філія № 44 − 10 березня, 12.00 − літературне читання «Беру „Кобзар“ у руки знову, немов щоденний хліб» (С. Петлюри, 43).
Бібліотеки (для дітей):
1) Бібліотека-філія № 3 − 11 березня, 13.30 − екстремальний обертон «Квантовий стрибок Шевченка, або Нові образи Кобзаря» (вул. М. Хвильового, 3).
Музичні школи Львова проведуть ряд концертів, присвячених Тарасові Шевченкові:
- 7 березня, о 12.00 в музичній школі № 10;
- 7 березня, о 13.00 в музичній школі № 7;
- 7 березня, о 12.00 в музичній школі № 11;
- 9 березня, о 11.00 та біля пам’ятника Т. Шевченка та о 18.00 в оперному театрі урочиста академія, яку проведе хорова школа «Дударик»;
- 10 березня, о 17.00 в музичній школі № 5;
- 12 березня, о 17.30 в музичній школі № 4;
- 15 березня, о 16.00 в музичній школі № 9;
- 16 березня, о 16.00 в музичній школі № 2;
- 19 березня, о 18.00 в музичній школі № 8;
- 19 березня, о 18.00 від музичній школи № 3.
Ольга Денисяка