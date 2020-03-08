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Як у Львові відзначатимуть Шевченківські дні: програма

Ольга Денисяка

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З нагоди 206-річниці  від дня народження Тараса Шевченка впродовж березня у Львові проведуть низку заходів, щоб вшанувати пам’ять Великого Кобзаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Урамках відзначення роковин львівські освітні заклади проведуть такі заходи:

  • Упродовж березня відбудеться конкурс принтів на футболках «Мій Шевченко. Понад часом» для учнів 5−11 класів. На конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи, які можна подати до 25 березня в НМЦО м. Львова. Підсумки конкурсу оголосять до 8 квітня. Принти, визначені журі, за згодою учасників конкурсу будуть нанесені на футболки.
  • 10 березня у ЗДО № 41 проведуть тематичну розвагу «Т. Г. Шевченко. Перезавантаження». У рамках заходу відбудеться виступ гурту бандуристів «Дзвіночок» та виставка «Кобзар» Т. Г. Шевченка» (добірка творів Кобзаря різних років і видавництва).
  • 31 березня пройде ІІІ міський конкурс авторської поезії «Рядки, що надихають…» для учнів 7−11 класів (проведення наразі невідоме). За результатами конкурсу заплановано видати поетичний альманах «Рядки, що надихають…».
  • Літературно-музичні читальні, концерти, усні журнали, зустрічі з митцями, літературні вікторини та круглі столи, що стосуватимуться біографії і творчості Тараса Шевченка.
  • 24 березня в НМЦО м. Львова відбудеться майстер-клас Ольги Терлецької для вчителів на тему: «Використання інтелект-карт на уроках української літератури, зокрема при вивченні життєпису Тараса».

Також приурочені пам’яті Великого Кобзаря заходи, провезуть у народних домах, бібліотеках та музичних школах Львова.

Народні доми:

1) Народний дім мікрорайону Левандівка − 8 березня о 15.00 − Шевченківський вечір «Обніміться ж, брати мої».

2) Народний дім Збоїща − 10 березня, 17.30 − промоакція «Читаємо Шевченка вголос».

3) Народний дім Винник − 10 березня, 11.00 − загальноміська панахида біля пам’ятника Шевченкові за участю хору народного дому.

Бібліотеки (для дорослих):

1) Бібліотека-філія № 23 − 09 березня, 12.00 − Шевченківські читання «Глибинність та невимірність Тараса Шевченка» (Тернопільська, 9).

2) Бібліотека-філія № 32 − 10 березня, 16.00 − літературний вечір «І ожива добра слава, слава України» (Виговського, 79).

3) Бібліотека-філія № 33 − 9 березня, 17.00 − поетичний марафон «І лине над землею Шевченківське святе слово» (Хуторівка, 24).

4) Бібліотека-філія № 43 − 25 березня, 17.00 − літературний портрет до 180-річчя з часу виходу у світ «Кобзаря» Т.Г. Шевченка «Кобзар»  − настільна книга українця” (Стрийська, 79)

5) Бібліотека-філія № 44 − 10 березня, 12.00 − літературне читання «Беру „Кобзар“ у руки знову, немов щоденний хліб» (С. Петлюри, 43).

Бібліотеки (для дітей):

1) Бібліотека-філія № 3 − 11 березня, 13.30 − екстремальний обертон «Квантовий стрибок Шевченка, або Нові образи Кобзаря» (вул. М. Хвильового, 3).

Музичні школи Львова проведуть ряд концертів, присвячених Тарасові Шевченкові:

  • 7 березня, о 12.00 в музичній школі № 10;
  • 7 березня, о 13.00 в музичній школі № 7;
  • 7 березня, о 12.00 в музичній школі № 11;
  • 9 березня, о 11.00 та біля пам’ятника Т. Шевченка та о 18.00 в оперному театрі урочиста академія, яку проведе хорова школа «Дударик»;
  • 10 березня, о 17.00 в музичній школі № 5;
  • 12 березня, о 17.30 в музичній школі № 4;
  • 15 березня, о 16.00 в музичній школі № 9;
  • 16 березня, о 16.00 в музичній школі № 2;
  • 19 березня, о 18.00 в музичній школі № 8;
  • 19 березня, о 18.00 від музичній школи № 3.

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