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Понад 750 тисяч водіїв отримали права в додатку «Дія»

Вероніка Рой

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Мобільний додаток «Дія» встановили понад 1,7 мільйона українців, а електронні права у ньому отримали вже понад 750 тисяч водіїв. Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

 

«На цей час «Дію» встановили 1 756 160 українців: запитів на отримання прав – 1 428 812, виданих прав –757 815 (53%), запитів на отримання техпаспорту – 1 428 792, виданих техпаспортів – 624 105 (44%)», – повідомив Федоров.

За його словами, наразі Мінцифри разом із Міністерством внутрішніх справ працюють над покращенням даних в реєстрах, щоб у кожного була змога користуватися сервісом.

«Ви знаєте, що ми запровадили онлайн-верифікацію. Мета надати можливість громадянам дистанційно доповнити інформацію про себе в реєстрі та отримати цифрові права.
На сьогодні конверсія (позитивний розгляд та відображення в «Дії») за результатами онлайн-послуги з верифікації посвідчення водія в сервісних центрів МВС складає 35%. Ми прагнемо збільшити цей показник», – повідомив міністр цифрової трансформації.

Федоров сподівається, що протягом кількох тижнів конверсія збільшиться в 1,5 раза.

Нагадаємо, у межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – онлайн-сервіс державних послуг, який має полегшити життя українців і трансформувати Україну в цифрову державу. Детальніше про те, як нинішня влада планує діджиталізовувати Україну, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн».

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