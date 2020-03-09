На кордоні з Польщею намагались незаконно ввезти товар на 350 000 євро

Прикордонники Мостиського загону виявили вантажівку, яка намагалась незаконно ввезти в Україну товар на понад 350 тисяч євро. Про це Львівському порталу повідомили Держприкордонслужбі України.

Підозру прикордонників Мостиського загону викликала вантажівка з понад 13 тоннами вантажу. Водій заявив, що вартість товару складала не повних 40 тисяч доларів.

Однак в охоронців кордону вже була завчасна інформація про можливе незаконне переміщення товарів. Прикордонники повністю розвантажили автомобіль і виявилось, що вартість товару може сягати близько 350 000 євро.

«У переліку виявлених порушень і невідповідність товаро-супровідним документам, і перевищення кількості задекларованих товарів, та найголовніше – більшість товарів високої якості, від іменитих світових виробників, значаться у товаросупровідних документах під іншою країною походження і значно нижчої якості» – йдеться у повідомленні.

Для прикладу, заявлена вартість велосипедів, які також були серед товарів у цій вантажівці – лише трохи більше 100 доларів за одиницю. Насправді ж реальна вартість різних моделей цього відомого виробника коливається від 600 до 2000 євро.

Фото/відео: ДПСУ