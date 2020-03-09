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Львів’ян кличуть на екскурсію хорами Собору святого Юра

Вероніка Рой

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Мешканців Львова та гостей міста запрошують 15 березня взяти учать у екскурсії хорами Собору святого Юра. Про це у Facebook повідомляють організатори події.

 

Як повідомляється, під час екскурсії можна дізнатися про неповторність та величність Візантійського обряду, богослов’я та символізм храму східної традиції, значення та богослов’я ікони.

Екскурсію проводитиме Протодиякон Львівської Архиєпархії УГКЦ Назарій Ярунів. Участь у ній – лише за попередньою реєстрацією.

Благодійна пожертва за екскурсію становить 150 грн. Оплату можна зробити у Паломницько-туристичному центрі, що на пл. святого Юра, 5 або ж  безготівково, через платіжні термінали «Приватбанку» за такими реквізитами:

  • 5168757376092955 (отримувач – Колбасюк Ігор Васильович)
  • призначення платежу (обов’язково) – «за екскурсію хорами: літургійний аспект» або ж вишліть квитанцію на пошту center@gmail.com.

Детальніша інформація за телефоном: 097 702 7717 (телефонувати можна з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 17:00).

Як повідомляв раніше Львівський портал хори Собору святого Юра для відвідувачів відкрили влітку 2019 року. Раніше там співали лише хори храму.

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