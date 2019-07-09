Побачити Собор святого Юра з висоти: львів’ян запрошують на унікальну екскурсію хорами храму

Під час фестивалю «Ніч у Львові» містяни та туристи матимуть унікальну можливість побачити інтер’єр Собору святого Юра з висоти хорів. Такі екскурсії проводитимуть вперше, адже раніше там співали лише хори храму, а тепер відкрити для себе цю локацію зможуть і звичайні відвідувачі. Про це сьогодні, 9 липня, під час брифінгу розповіла працівниця БО «Фундація Духовного Відродження» Уляна Крись, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, такі екскурсії в межах «Ночі у Львові» проводитимуть 12-13 липня. Однак після фестивалю екскурсії планують запускати кожного дня.

«Усіх охочі зможуть побачити Собор не лише всередині, а й з висоти. Туристи та львів’яни матимуть змогу оцінити усю красу хорів та, зокрема і храму, на якомусь новому рівні. Відвідувачі, прийшовши сюди, послухають багато цікавої, історичної та богословської інформації. Наші екскурсії відбуватимуться 12 та 13 липня з 19:30 год. по 21:00 год. Триватимуть вони по пів години», – розповіла Уляна Крись.

Гідом цієї екскурсії буде диякон Собору святого Юра Андрій Салабай. За його словами, запропонований маршрут – це ексклюзив. Адже раніше туристи не мали змоги побувати на хорах. Група осіб, яка планує відвідати таку екскурсію, повинна складатися з 5-10 осіб.

«Раніше сюди мали доступ тільки три наші хори. Коли люди прийдуть на екскурсію, то вони побачать усю панораму Собору святого Юра. Зокрема, правий та лівий крилоси, де сидять вірні, ікони, які є на бічних вівтарях та верхню ікону «Христос учитель» Протягом екскурсії буде шість зупинок, де детальніше розповідатиметься про особливості цього величного Собору, який є перлиною сакральної архітектури міста», – розповів диякон Андрій Салабай.

Для того, щоб відвідати екскурсію, потрібно зареєструватися за номером телефону: 097 702 77 17. З понеділка, 15 липня, подивитися на Собор з висоти можна буде за попередньою реєстрацією. Вартість екскурсії становить 80 грн.

З повною програмою фестивалю «Ніч у Львові» можна ознайомитися за посиланням.