Українець намагався ввезти з Польщі більше пів мільйона євро

Вночі, 8 березня, прикордонники Львівського загону затримали 37-річного українця, який намагався незаконно ввезти з Польщі до України 500 тисяч євро та близько 240 тисяч доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

37-річний українець повертався з Польщі до України через пункт пропуску «Угринів». Прикордонники помітили, що чоловік нервував, тому вирішили детально перевірити мікроавтобус «Мерседес», яким їхав наш співвітчизник.

Так, у салоні авто знайшли 500000 євро та близько 240000 доларів США.

Фото: ДПСУ