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У Львові феміністок закидали яйцями

Ольга Денисяка

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У неділю, 8 березня, у Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями. Про це в Facebook повідомила одна з феміністок Марта Чумало.

 

Інцидент стався на вулиці Федорова. За словами жінки, невідомі закидали їх яйцями з криками «Геть з України».

У зв’язку з цим учасниці маршу мають намір звернутися до поліції.

Щойно на вулиці Федорова мене і двох наших активісток у спину з криками «На х.й геть із України!!» закидали сирими яйцями. Дані свідків маємо. Заяву до поліції складаємо!

Gepostet von Марта Чумало am Sonntag, 8. März 2020

 

Львівський портал повідмояв, що у неділю, 8 березня, у Львові відбувся Марш жінок. Головна вимога маршу – ратифікація Стамбульської конвенції. Вона спрямована на запобігання домашньому насильству та насильству щодо жінок, захист і підтримку постраждалих, а також на притягнення винних до відповідальності.

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