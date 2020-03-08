У Львові феміністок закидали яйцями

У неділю, 8 березня, у Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями. Про це в Facebook повідомила одна з феміністок Марта Чумало.

Інцидент стався на вулиці Федорова. За словами жінки, невідомі закидали їх яйцями з криками «Геть з України».

У зв’язку з цим учасниці маршу мають намір звернутися до поліції.

Щойно на вулиці Федорова мене і двох наших активісток у спину з криками «На х.й геть із України!!» закидали сирими яйцями. Дані свідків маємо. Заяву до поліції складаємо! Gepostet von Марта Чумало am Sonntag, 8. März 2020

Львівський портал повідмояв, що у неділю, 8 березня, у Львові відбувся Марш жінок. Головна вимога маршу – ратифікація Стамбульської конвенції. Вона спрямована на запобігання домашньому насильству та насильству щодо жінок, захист і підтримку постраждалих, а також на притягнення винних до відповідальності.