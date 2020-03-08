У Львові відбувся Марш жінок

У Львові 8 березня відбувся Марш жінок. Головна вимога маршу – ратифікація Стамбульської конвенції. Вона спрямована на запобігання домашньому насильству та насильству щодо жінок, захист і підтримку постраждалих, а також на притягнення винних до відповідальності. Про це повідомляє hromadske.

У Марші взяли участь люди переодягнені у костюми з антиутопічного серіалу «Оповідь служниці» за сюжетом якого, жінок забирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної цілі – зачати та народити дитину для офіцерів, чиї дружини не здатні це зробити.

«Якщо не робити якихось кроків на випередження, то українське суспільство щодо прав жінок може перетворитися на цю антиутопічну країну з фільму», – розповіла організаторка акції Марта Чумало.

Участь в акції також брали і чоловіки.

«Хочу підтримати права жінок. Вважаю, що права жінок стосуються і чоловіків. Тому я тут. Жінки та чоловіки мають бути в рівних умовах», – розповів учасник акції Дмитро Савчук.

Водночас біля міської ради три десятки людей розпочали акцію проти абортів.

«Ми організували цю акцію, бо виступаємо проти легалізації абортів. Зібрались, щоб більше людей нас почуло саме сьогодні. Ми проти абортів», – розповів активіст Ростислав Романченко.

Згодом учасники Маршу жінок пройшли маршем від Ратуші вулицями Львова.За словами правоохоронців до нього приєдналися близько 200 людей. Десь стільки ж було і поліцейських. Акція відбулась мирно.

Фото: hromadske