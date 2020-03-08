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У Борславі п’яний водій в’їхав у електроопору

Ольга Денисяка

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У Борисаві водій у стані алкогольного сп’яніння автомобіля Mercedes в’їхав в електроопору. В результаті водій та пасажирка отримали черепно-мозкові травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Автопригода сталась 7 березня близько 15:30 год. на вулиці Шевченка у місті Борислав.

Як відомо, 36-річний водій автомобіля Mercedes під час здійснення обгону не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і протаранив електроопору. На момент аварії водій і пасажир автомобіля перебували в стані алкогольного сп’яніння.

В результаті, водій отримав закриту черепно-мозкову травму і забій поперекового відділу хребта, а його 28-річна пасажирка – закриту черепно-мозкову травму.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

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