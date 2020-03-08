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На площі Ринок заспівають Гімн України

Ольга Денисяка

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З нагоди 155 років із дня першого публічного виконання Державного Гімну України 10 березня о 13:30 год. на площі Ринок, перед міською Ратушею виконають Гімн України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

В управлінні внутрішньої політики міськради розповідають, що захід став для львів’ян уже традиційним і символічним, адже спільне виконання Гімну засвідчує, що ми єдині у своїй любові до рідної країни. У словах Гімну закладена незламна сила духу, яка долає усілякі перешкоди, підносить дух у боротьбі за свободу. Єдність львів’ян стає добрим прикладом соборності для всієї України

Участь у заході візьмуть представники громадських організацій, міської влади, духовенства, всі охочі містяни й гості Львова.

Довідково:

Створення гімну бере початок з осені 1862 року, коли етнограф, фольклорист та поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна», який поклав на музику отець Михайло Вербицький. Публічне виконання пісні відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі  – під час першого в Західній Україні Шевченківського концерту.

Статус Державного Гімну Незалежної України вірш Чубинського, покладений на музику Вербицького, отримав 15 січня 1992 року.

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