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На Львівщині чоловік побив співмешканку та поліцейського

Ольга Денисяка

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У суботу ввечері, 7 березня, в одному з сіл Турківського району чоловік побив 20-річну співмешканку та напав на правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як відомо, 28-річний чоловік вчиняв домашнє насильство щодо своєї співмешканки. На виклик прибув екіпаж патрульної поліції.

Чоловік ігнорував прохання поліції припинити правопорушення та почав поводитись агресивно. Згодом напав на правоохоронців та вдарив старшого лейтенанта поліції.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі Турківського відділення поліції відкрили кримінальні провадження за насильство щодо правоохоронця та умисне легке тілесне ушкодження. Тепер чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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