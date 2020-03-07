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У Львові затримали двох «закладчиків» наркотиків

Ольга Денисяка

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У суботу вночі, 7 березня, львівські патрульні затримали двох «закладчиків» наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

У повідомленні йдеться, що на вулиці Михайла Гайворонського патрульні звернули увагу на двох чоловіків, які помітивши правоохоронців, почали втікати. Патрульні наздогнали їх.

Згодом в одного з них знайшли два поліетиленові пакети чорного кольору. 21-річний затриманий пояснив, що це «марихуана». Також, вони розповіли, що займаються збутом наркотичних речовин методом закладок та неподалік, якраз розклали декілька згортків.

«На місце події викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції, де в присутності понятих, вилучили ці пакети, а також на сусідній вулиці розкладені ними ще чотири закладки», – повідомляють патрульні.

Також, інспектори встановили, що хлопці займаються набором на роботу для розповсюдження «закладок» на території України. Тепер хлопцям загрожує кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів.

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