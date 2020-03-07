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Судитимуть замовника підпалу авто військового комісара у Львові

Ольга Денисяка

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Правоохоронці передали до суду справу щодо замовника підпалу «Мерседеса» у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в суботу, 7 березня, у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Замовником виявився 57-річний мешканець міста Стрий. Правоохоронці затримали його 28 січня під час передачі ним частини коштів у сумі 800 доларів США за підпал автомобіля «Мерседес», який належить 49-річному львів’янину.

Загальна сума винагороди за таку «послугу» становила одну тисячу доларів США. Окрім того, чоловік запропонував додаткову грошову винагороду за підпал адмінбудівлі одного з військових комісаріатів на Львівщині.

Чоловіка звинувачують у готуванні до умисного підпалу чужого майна та в організації закінченого замаху на знищення майна. Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на термін до десяти років.

За даними Захід.нет, Mercedes належав військовому комісару Стрийського об’єднаного міського військового комісаріату Олегу Сабінському.

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