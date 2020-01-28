У Львові затримали замовника підпалу автомобіля військового комісара

Правоохоронці затримали замовника підпалу автомобіля «Мерседес» у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів спільно з співробітниками Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України за процесуального керівництва Військової прокуратури Львівського гарнізону, затримали 57-річного мешканця Стрия під час передачі ним частини коштів (800 доларів США), за підпал автомобіля «Мерседес», який належить 49-річному львів’янину.

Загальна сума винагороди за таку «послугу» становила одну тисячу доларів США.

Окрім того, чоловік запропонував додаткову грошову винагороду за побиття власника автомобіля та підпал адмінбудівлі одного з військових комісаріатів у Львові. Таким чином правоохоронці запобігли вчиненню вказаних злочинів.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За пошкодження майна винуватцю загрожує до десяти років тюрми.

Як відомо підпал автомобіля стався в ніч на 27 січня на вулиці Сихівській.

За даними Захід.нет, Mercedes належав військовому комісару Стрийського об’єднаного міського військового комісаріату Олегу Сабінському.