На Старосамбірщині знайшли незаконно зрубані дерева

У п’ятницю, 6 березня, біля приватної пилорами на Старосамбірщині знайшли 42 колоди незаконно зрубаних дерев. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що неподалік приватної пилорами, яка належить 48-річному місцевому мешканцю, знаходяться 42 колоди дерев хвойних порід без маркування.

Вартість зрубаної деревини – 28 тисяч гривень. Її вилучили та передали на зберігання в лісове господарство.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконної порубки або перевезення, зберігання та збут лісу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція