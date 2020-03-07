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Львів’янин побив патрульного

Ольга Денисяка

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У суботу вночі, 7 березня, у Львові 35-річний чоловік вдарив в обличчя патрульного. Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Як йдеться в повідомленні, близько 00:20 год. патрульним повідомили про крадіжку на вулиці Куліша.

На місце події прибули екіпажі патрульної поліції, які помітили неподалік від місця злочину чоловіка, який мав при собі вказану в орієнтуванні річ.

На появу правоохоронців він відреагував агресивно та вдарив кулаком в обличчя одного з патрульних. Постраждалий працівник поліції звернувся за медичною допомогою.

Зловмисника доставили в Галицький відділ поліції, ним виявився 35-річний львів’янин

За фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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