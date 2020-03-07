Львів’янин побив патрульного

У суботу вночі, 7 березня, у Львові 35-річний чоловік вдарив в обличчя патрульного. Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.
Як йдеться в повідомленні, близько 00:20 год. патрульним повідомили про крадіжку на вулиці Куліша.
На місце події прибули екіпажі патрульної поліції, які помітили неподалік від місця злочину чоловіка, який мав при собі вказану в орієнтуванні річ.
На появу правоохоронців він відреагував агресивно та вдарив кулаком в обличчя одного з патрульних. Постраждалий працівник поліції звернувся за медичною допомогою.
Зловмисника доставили в Галицький відділ поліції, ним виявився 35-річний львів’янин
За фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.
Ольга Денисяка