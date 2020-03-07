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«ДНР»зробила російську мову єдиною «державною»

Ольга Денисяка

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Самопроголошена «Донецька народна республіка» скасувала державний статус української мови. Єдиною «державною» в окупованих районахстала російська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

 

Повідомляється, що сьогодні були внесені поправки до так званої «конституції ДНР», які закріпили за російською мовою статус єдиної «державної». Згадку про українську мову вилучили з формулюванням, що за шість років «застосування української мови як державної досі не знайшло практичної реалізації».

Відзначимо, раніше в окупованих районах Донецької області «державними мовами» вважалися російська та українська.

Львівський портал повідомляв, що нещоавно на Львівщині переселенця з Луганщини намагалися завербувати «псевдоспецслужби» так званої «Л/ДНР».

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